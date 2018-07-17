Жители Обнинска бесплатно пройдут онкодиагностику

17.07.2018 13:00 218

День открытых дверей пройдет в Медицинском радиологическом центре Обнинска в предстоящую субботу, 21 июля, сообщает новостной портал Obninsk.name.



Обнинские онкологи проводят дни открытых дверей на постоянной основе. График мероприятий распланирован до конца года и уже сейчас доступен на сайте. Так, 21 июля будут проверять молочные железы, а 18 августа диагносты займутся щитовидной железой.

Пройти диагностику может любой желающий абсолютно бесплатно.

