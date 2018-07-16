Заслуженный учитель Василий Лагутин отметил столетний юбилей

16.07.2018 17:19 247

Заслуженный учитель Василий Лагутин 15 июля отметил столетний юбилей, сообщила пресс-служба городской управы. Он родился в 1918 году в деревне Казаковка. Закончил Мещовский педагогический колледж, затем Смоленский учительский институт.

В 41-м ушел на фронт. Василий Дмитриевич воевал на шести фронтах, награжден орденом «Красная звезда», трижды был ранен, захвачен в плен, из которого бежал вместе с товарищами.

В 47-м стал директором школы в родной деревне. Женился. Родил двоих детей. Создал Областной музей народного образования. Будучи председателем областного отделения Советского фонда мира, он отмечен золотой медалью фонда, а также удостоен звания «Заслуженный учитель школы РСФСР».