«Семерка» и спортбайк столкнулись в Мещовске

16.07.2018 19:04 475

ВАЗ 2107 и спортивный мотоцикл столкнулись в Мещовске на проспекте Революции в понедельник, 16 июля, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону. По данным спасателей, в ДТП пострадал один человек. Последствия аварии ликвидировали девять человек, в том числе 4 спасателя, патрулль ДПС и бригада скорой.