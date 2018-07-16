Всероссийские соревнования по плаванью будут постоянно проводиться в Калужской области

16.07.2018 10:58 156

Финал кубка России по плаванью впервые прошел на минувшей недели в спорткомплексе «Олимп» в Обнинске. Состязания были настолько успешными, что федерация плаванья решила постоянно проводить подобные соревнования в наукограде, сообщил на заседании правительства региона.

Калужане выступили на состязании неплохо. Сергей Фесиков и Михаил Вековищев заняли два первых места. Всего участвовало 28 спортсменов из региона.