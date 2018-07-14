В результате ночной аварии пострадали люди

14.07.2018 10:00 2155

В ночь на 14.07.2018 года произошло ДТП в г. Калуга, на ул. Московской, сообщает пресс – служба регионального Управления МЧС. Столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и Хендай. В результате ДТП есть пострадавшие.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи.