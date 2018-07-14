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В результате ночной аварии пострадали люди

14.07.2018 10:00 0 2155
В результате ночной аварии пострадали люди

В ночь на 14.07.2018 года произошло  ДТП в г. Калуга, на ул. Московской, сообщает пресс – служба регионального Управления МЧС. Столкнулись автомобили  ВАЗ-2112 и Хендай. В результате ДТП есть пострадавшие.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи.


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