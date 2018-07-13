Администрация Обнинска взяла на контроль судьбу больного ребенка

13.07.2018 21:00 213

Как сообщает пресс-служба Администрации Обнинска, сегодня прошел брифинг с участием Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области.

Обнинская семья попала в трудную жизненную ситуацию: в апреле 2018 года умерла мать, и тяжело больная 9-летняя дочь осталась с отцом. На данный момент по состоянию здоровья девочка находится в КБ№8, где ей обеспечены необходимый уход и лечение. Жители Обнинска готовы принять личное участие в судьбе девочки.