Калуга освободила Москву от лишнего трафика

13.07.2018 20:13 142

Сегодня в рамках мероприятий Дней Москвы в Калужской области глава региона встретился с мэром столицы. Главы субъектов познакомились с площадками экономической зоны Калуги, посетили поликлинику г. Балабаново, встретились с жителями Боровского района, обсудив вопросы взаимодействия регионов в социально-экономической сфере.

Отдельное внимание было уделено созданию транспортно-логистический центра, освободившего Москву от лишнего трафика: чиновники сошлись на взаимовыгодном сотрудничестве регионов.