Чиновники готовы к труду и обороне

13.07.2018 19:49 115

Сегодня сотрудники Городской Управы и подведомственных учреждений сдавали нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Хороший уровень общей физической подготовки продемонстрировали более двухсот человек в возрасте от 23 до 65 лет, из них более 150 претендуют на получение золотых, серебрянных и бронзовых значков ГТО в своих возрастных категориях, сообщает пресс - служба Правительства Калужской области. Так же проверке подверглись и сотрудники подведомственной прессы, подтвердившие курс на здоровый образ жизни.