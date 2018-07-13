Калужан - фронтовиков, оборонявших Москву, чествовали в Калуге

13.07.2018 18:00 163

Почти 140 тысяч калужан полегли на фронтах Великой Отечественной войны, отмечает пресс – служба Правительства Калужской области.

В рамках Дней Москвы в Калуге чествовали калужан - фронтовиков, оборонявших Москву в годы Великой Отечественной войны.

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