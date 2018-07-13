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Польские помидоры беспощадно уничтожил Россельхознадзор

13.07.2018 15:19 10 526

На территории оптовой базы Обнинска была проведена проверка, направленная на выявление фактов реализации и оборота продовольственных товаров, ввоз которых на территорию Российской Федерации запрещен.

В ходе мероприятия у индивидуального предпринимателя выявлена несанкционируемая продукция, а именно польские помидоры, запрещенные к ввозу в Россию, в количестве пяти килограмм.

Помидоры были изъяты и безжалостно уничтожены, сообщает пресс-служба  Россельхознадзора по Калужской области.


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