Польские помидоры беспощадно уничтожил Россельхознадзор

13.07.2018 15:19 526

На территории оптовой базы Обнинска была проведена проверка, направленная на выявление фактов реализации и оборота продовольственных товаров, ввоз которых на территорию Российской Федерации запрещен.

В ходе мероприятия у индивидуального предпринимателя выявлена несанкционируемая продукция, а именно польские помидоры, запрещенные к ввозу в Россию, в количестве пяти килограмм.

Помидоры были изъяты и безжалостно уничтожены, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Калужской области.