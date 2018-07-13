Калужанин заплатил 40 тысяч рублей, чтобы не стать пешеходом

13.07.2018 12:23 183

Отдел судебных приставов по Ленинскому округу города Калуги взыскал с калужанина. алиментных платежей в пользу его сына на 40 тысяч рублей. Платить по счетам алиментщик не желал, скрываясь от судебных приставов, пока ему в судебном порядке не запретили управление транспортным средством. Неплательщик больше не мог садиться за руль автомобиля до полного погашения долга.

Уже спустя неделю гражданин, не желая становиться пешеходом, нашёл всю требуемую сумму и оплатил в отделе судебных приставов свой долг перед родным ребенком, сообщает пресс – служба регионального УФССП.