В Калуге самые низкие цены на кур в ЦФО

13.07.2018 11:56 177

К радости калужан, министерство конкурентной политики региона установило: в Калуге на сегодняшний день наблюдаются минимальные, в сравнении с региональными центрами ЦФО, цены на охлажденных и мороженых кур, яйцо куриное, сахар-песок, печенье, соль, пшено, яблоки. Максимальные же цены в нашем регионе установлены на консервы мясные, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое пастеризованное, капусту, помидоры.