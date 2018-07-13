В Калуге самый дешевый бензин в ЦФО

13.07.2018 11:27 270

Среди прочего министерство уточнило, что Калужская область по-прежнему занимает первое место в ЦФО в рейтинге минимальных розничных ценана бензин автомобильный (41,48 рублей за литр) и дизельному топливу (42,17 рублей за литр).

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