Главбух и заведующая за пять лет получили зарплаты «мертвых душ» на 4 миллиона

12.07.2018 15:37 799

В конце 2011 года заведующая Износковского районного отдела культуры Калужской области фиктивно устроила двух человек в отдел культуры, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета. В реальности эти люди не работали. С 2011 до 2016 года зарплату за "мертвые души" получали заведующая и главбух. В итоге получили более 4 млн рулей.

Женщины признали виновными по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере с использованием своего служебного положения) и ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Они получили по 3 и 3,5 года условно. Прокуратура требует от них вернуть незаконно полученные деньги.