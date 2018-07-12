Трое мужчин с ножом отобрали у жителя Малоярославца моноблок

12.07.2018 14:32 832

Трех жителей Малоярославца признали виновными в вымогательстве и незаконном лишении свободы. сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

В январе прошлого года они решили вступиться за знакомого, с которым поругался потерпевший. Мужчины встретились с пострадавшим у магазина, затем поехали с ним в гаражный кооператив, где несколько раз ударили в лицо и угрожали ножом. В результате, избитый поехал с преступниками к себе домой и вынес им комьютер-моноблок стоимостью 25 тыс рублей.

С одним из преступников пострадавший был знаком, двое других имели сроки за нарокодиллерство. В результате один мужчина будет сидеть 3,5 года, двое другие по 5 и 6 лет.