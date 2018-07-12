Две фирмы оштрафовали почти на 200 тысяч за найм бывших чиновников

12.07.2018 12:25 1434

ООО «Золотой ломбард» и ООО «Студия грамматика» наняли бывших муниципальных служащих, но не сообщили об трудоустройстве по последнему месту работы бывших чиновников, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Такие действия противоречат законодательству о противодействии коррупции. В результате, юридические и должностные лица двух организаций были оштрафованы в общей сложности на 190 тысяч рублей.