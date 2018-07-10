На предприятиях Калужской области растет число несчастных случаев

10.07.2018 20:00 284

По сообщению пресс-службы трудовой инспекции, с начала года на предприятиях Калужской области произошло несколько несчастных случаев. Из них: 10 с тяжёлым и 5 со смертельным исходом.

Всего травмы получили 30 человек: 12 с тяжёлым и 6 со смертельным исходом.