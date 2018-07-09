Создательница резиновой квартиры пыталась уйти от наказания с помощью липовой беременности

09.07.2018 14:31 1117

Жительница Малоярославца фиктивно поставила на учет 12 мигрантов, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Вину на суде она полностью признала, но пыталась избежать наказания, убеждая суд в своей беременности. Прокурор исследовал медицинские документы и опроверг это заявление.

«Резиновую» квартиру женщина создала в тот момент, когда ей уже было вынесен приговор по другому делу, но наказание отложили, пока ребенку подсудимой не исполнится 14 лет. В итоге с учетом уже существующего приговора женщину осудили на 3,5 года колонии общего режима.