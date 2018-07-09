Грузовик «догнал» легковушку на трассе «Москва-Рославль»

09.07.2018 14:10 884

Легковой автомобиль SsangYong и грузовик Shacman столкнулись в понедельник, 9 июля, около 12:40 на трассе А-130 «Москва-Рославль», сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону. ДТП произошло на 95-м километре в районе деревни Воробьи.

Судя по фотографиям с места происшествия, грузовик «догнал» легковушку. Почему вовремя не затормозил большегруз, спасатели не уточняют.

В ДТП пострадал один человек.