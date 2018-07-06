Пьяных водителей будут ловить в Калуге в субботу

06.07.2018 16:01 648

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдет в Калуге в субботу, 7 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД. Главная задача рейда - не дать нетрезвым калужанам сесть за руль, а также не допустить ДТП с пьяными водителями. Места, где будут дежурить инспекторы, не сообщаются.

Полицейские напоминают, что за нетрезвое вождение лишают прав на срок от 1,5 до 2 лет и штрафуют на 30 тысяч рублей. За повторное нарушение наступает уголовная отвественность, могут посадить на 2 года.