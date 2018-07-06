Штрафы удвоились у четверых предпринимателей

06.07.2018 14:14 585

Штрафы по 40 тысяч рублей должны будут выплатить четыре предпринимателя, вовремя не оплатившие квитанции, сообщила пресс-служа регионального управления Россельхознадзора. Бизнесмены ранее были наказаны за необработанные пашни, которые зарастали сорными кустарниками и деревьями. Их оштрафовали на 20 тысяч, но предприниматели платить не спешили и не погасили долг за 60 дней после вынесения решения.