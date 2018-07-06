Две «резиновые» квартиры найдены в Калуге

06.07.2018 12:07 249

Калужанин за 4 месяца, с марта по июнь, зарегистрировал в своей квартире 42 иностранных жителя, сообщила пресс-служба прокуратуры Калужской области. Подобная «резиновая» квартира найдена и на площади Победы в Калуге. Там с февраля по июнь «поселились» 30 мигрантов. При этом ни один из зарегистрированных иностранцев в квартирах не жил, что доказывает фиктивность постановки их на учет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.