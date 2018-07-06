Глас народа
Важно:
Смотрим ЧМ-2018 на большом экране
Пятница, 06 июля
$ 63.23 0.01
73.71 0.01
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Две «резиновые» квартиры найдены в Калуге

06.07.2018 12:07 1 249

Калужанин за 4 месяца, с марта по июнь, зарегистрировал в своей квартире 42 иностранных жителя, сообщила пресс-служба прокуратуры Калужской области. Подобная «резиновая» квартира найдена и на площади Победы в Калуге. Там с февраля по июнь «поселились» 30 мигрантов. При этом ни один из зарегистрированных иностранцев в квартирах не жил, что доказывает фиктивность постановки их на учет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Ещё строки

Плату за общедомовое электричество полтора года брали больше нормы 06.07.2018 12:54

Руководитель управляющей компании оштрафован за небезопасный лифт 06.07.2018 12:03

Женщина заплатила более 40 тысяч рублей, чтобы сохранить телевизор 06.07.2018 11:11

Пожар с сарая перекинулся на жилой дом 06.07.2018 10:49

Бензин в области дешевеет, но только для оптовиков 06.07.2018 10:24

Половина звонков на телефон 112 «не по адресу» 06.07.2018 10:01

Посвященная России выставка Василия Нестеренко откроется в Калуге 06.07.2018 09:30

Обнинских перевозчиков заставили прибраться на конечных остановках 06.07.2018 09:06

Отцы пошли в рейд по местам отдыха детей 06.07.2018 08:47

Пенсионер, три дня блуждавший в лесу, найден 06.07.2018 08:08


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Новости компаний

В России запущена Единая биометрическая система

Филиал «Калугаэнерго» за 5 месяцев отремонтировал более 1200 км воздушных линий электропередачи

Филиал «Калугаэнерго» продолжает планомерную работу по взысканию дебиторской задолженности

«Калугаэнерго» восстановил электроснабжение потребителей в Боровском районе

Последние объявления на KupiSlona.ru

Рычаг передний L Chevrolet Lanos

Цена: 750 руб.

Рычаг передний L Kia Cerato

Цена: 2 000 руб.

Рычаг передний L Nissan Primera P10 1.6

Цена: 900 руб.
Опросы
Пенсионный возраст для женщин собираются поднять до 63 лет, для мужчин - до 65. Как вы это оцениваете? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Куда уехать жить из России в теплые страны на ПМЖ | ТОП-7 стран

Люки для объектов частного строительства: виды и особенности выбора

Инвестиции в промышленность развивают калужский рынок труда

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.