Женщина заплатила более 40 тысяч рублей, чтобы сохранить телевизор

06.07.2018 11:11 442

Жительница Кондрово выплатила долг по кредиту в размере 88 тысяч рублей после ареста телевизора, сообщила пресс-служба управления судебных приставов. Примерно половину этой суммы приставы списали со счета заемщицы. Вторую часть долга кондровчанка выплатила после того, как во время рейда приставы арестовали у нее дома телевизор. Дело закрыли, все ограничения с женщины сняли, телевизор отдали.



