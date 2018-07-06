Бензин в области дешевеет, но только для оптовиков

06.07.2018 10:24 334

Калужские чиновники в очередном мониторинге цен отметили, что в регионе за неделю уменьшились оптовые цены на бензин на 1,57% и на дизельное топливо - на 0,7%, сообщила пресс-служба правительства региона. Розничные цены при этом не изменились. Но пресс-служба подчеркивает, что они - самые низкие в ЦФО.

За прошедшею неделю в области подорожала курятина на 2,3%, мороженная рыба на 1,1% картофель – на 5,8%, морковь – на 5,7%, яблоки – на 1,9%. Подешевела гречка на 2,7%, свинина – на 0,7%, масло сливочное – на 1,9%, капуста – на 6,6%, огурцы – на 8,9%, томаты – на 4,7%, виноград – на 2,8%, яйца – на 2,4%.