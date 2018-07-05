Администрация Ферзиково наведет порядок на бесхозных кладбищах

05.07.2018 21:25 354

Прокуратура Ферзиковского района установила, что на территории СП «Село Сашкино» расположены кладбища, которые не значатся ни в реестре муниципального имущества администрации сельского поселения, а также в реестре муниципального имущества муниципального образования "Ферзиковский район»". Соответственно, из-за отсутствия правообладателя указанных кладбищ нарушаются санитарные правила: территории не благоустроены, не озеленены, мусор не вывозится.

По результатам проверки, прокуратура обязала администрацию МР «Ферзиковский район» провести межевание земель и поставить кладбища на учет