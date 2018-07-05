Интернет-мошенник пойман и будет наказан

05.07.2018 12:25 511

Прокуратура Обнинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в шести эпизодах мошенничества с причинением значительного ущерба гражданам.

Обвиняемый разместил объявление в Интернете о предоставлении услуг по изготовлению и установке мебели, и создавал у доверчивых граждан ошибочное представление относительно своих истинных намерений: деньги брал, а заказ на мебель не исполнял, сообщает прокуратура.

Злоумышленнику грозит штраф до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы на срок до пяти лет.