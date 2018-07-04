Калужская область лидирует по задержке заработной платы

04.07.2018 18:34 656

По данным ИА «Владимирские новости» со ссылкой на Минтруд РФ., Калужская область входит в тройку регионов имеющих самую большую задолженность по заработной плате. Аутсайдерами по этому показателю являются Тверская, Ивановская и Орловская области.