Чиновникам не разрешили покупать автомобили за 2 млн рублей - слишком дорого

Администрация Кировского района утвердила правила, по которым за счет бюджета могли быть куплены автомобили за 2 млн рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Покупать такие же дорогие машины, судя по документам, были готовы и в 12 сельских поселениях района. Эти правила противоречили постановлению правительства РФ по которым машины для чиновников не могут быть дороже 1,5 млн рублей. После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены.
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