Глава Спас-Деменска заплатил штраф, за то что к народу не прислушался

30.06.2018 14:29 164

Прокуратура Спас-Деменского района по просьбе местных жителей проверила работу главы городской администрации. Они пожаловались, что чиновники наплевали на их обращение с просьбой о помощи.

Прокуроры выяснили, что в феврале этого года местные жители попросили городскую администрацию установить освещение на одной из улиц и отремонтировать дорогу.

Однако администрация вовремя не ответила на обращение жителей, а вопрос ремонта дороги чиновники даже не рассматривали и выездную проверку не провели.

В связи с этим на главу администрации завели административное дело, и суд в итоге оштрафовал виновного на 5000 рублей. Помимо этого ещё один чиновник был привлечён к дисциплинарной ответственности.