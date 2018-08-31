Министр просвещения 1 сентября озвучит в Калуге темы итоговых сочинений

Министр просвещения России Ольга Васильева приедет в Калугу с рабочим визитом в день знаний, сообщает пресс-служба федерального министерства.

Она посетит детский сад «Кораблик» и примет участие в торжественных линейках в школах №№ 13 и 45. Также она встретится с региональным министром образования и науки Александром Аникеевым.

Во время визита Ольга Васильева объявит темы для итоговых сочинений в выпускных классах. Это сочинение — допуск к государственной итоговой аттестации.