Министр просвещения 1 сентября озвучит в Калуге темы итоговых сочинений

Министр просвещения России Ольга Васильева приедет в Калугу с рабочим визитом в день знаний, сообщает пресс-служба федерального министерства.
Она посетит детский сад «Кораблик» и примет участие в торжественных линейках в школах №№ 13 и 45. Также она встретится с региональным министром образования и науки Александром Аникеевым.
Во время визита Ольга Васильева объявит темы для итоговых сочинений в выпускных классах. Это сочинение — допуск к государственной итоговой аттестации.
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