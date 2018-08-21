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Вместо пятёрки - 12: Аникеев считает, что пятибалльная система устарела

21.08.2018 08:52 20 3116
Вместо пятёрки - 12: Аникеев считает, что пятибалльная система устарела

В понедельник, 20 августа, министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ высказал своё мнение по поводу возможного отказа от пятибалльной системы оценки знаний школьников и перехода на 12-балльную. 

Этот вопрос, в частности, обсуждался экспертами в области образования на встрече за «круглым столом» в «Известиях» 1 августа. 

- Я считаю, что ныне существующую пятибалльную систему оценивания нужно менять, она не отражает полностью всех достижений детей, - считает министр. – Пятибалльная система всё-таки сдерживает нас в развитии.  Тем более, что реально используются не пять баллов, а всего-навсего четыре. А некоторые педагоги начинают фантазировать: ставят три с плюсом, четыре с минусом и т.д. Поэтому и возникла идея сделать систему оценивания более дифференцированной. В ряде стран, в том числе в Республике Беларусь, 12-балльная система существует, причём весьма успешно. 

Глава регионального минобра при этом подчеркнул: прежде чем отказываться от старой системы, необходимо тщательно продумать новую. 

- При этом хотел бы заметить, что выбор системы оценивания – это прерогатива не федерального центра и не нашего, - добавил Александр Аникеев. – В законе об образовании чётко прописано, что это прерогатива образовательной организации. 

Вместе с тем министр просвещения РФ Ольга ВАСИЛЬЕВА на пресс-конференции 16 августа выступила против перехода школ на 12-балльную систему. По её мнению, традиционная пятибалльная система оценки знаний привычна и понятна российским школьникам, а разговоры о переходе на другую систему успехом не увенчаются.

Уважаемые читатели, а как вы думаете, стоит ли менять систему оценки знаний в школах и если да, то как? Пишите в комментариях.


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