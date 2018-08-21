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Здание школы №40 подумывает занять школа международная

21.08.2018 08:26 3 394 Оксана КОЛОСОВА
Здание школы №40 подумывает занять школа международная

На пресс-конференции министра образования и науки Александра АНИКЕЕВА, которая состоялась в понедельник, 20 августа, журналисты поинтересовались судьбой здания бывшего училища имени императора Александра III, возведённого в XIX веке. 

Оно располагается по адресу: Луначарского, 16. До февраля 2016 года это был учебный корпус школы «Гармония», более известной калужанам как школа №40. Два с половиной года назад здание признали аварийным, с тех пор оно пустует. 

- Мы перестали быть его учредителем, здание передано в областную казну, - рассказал министр. – Там было проведено весьма серьёзное обследование. По его результатам сейчас готовятся проекты. Есть несколько вариантов использования здания. Все они касаются сферы образования. Я поддерживаю идею его передачи Калужской международной школе, которая сейчас располагается в деревне Воскресенское. Дело в том, что то здание становится тесным (Калужская международная школа делит его с Грабцевской средней школой – Прим. авт.) – количество детей увеличивается, мы бы также хотели разместить там детский сад. 

По словам министра, руководство международной школы сейчас обсуждает свои финансовые возможности: потянет ли оно капитальный ремонт исторического здания. Но предварительно вариант переезда на улицу Луначарского образовательное учреждение устраивает. 

Согласно информации с официального сайта Калужской международной школы, на данный момент в ней обучаются порядка 50 детей из 15 стран мира.

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