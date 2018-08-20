Министр пообещал ликвидировать очередь в ясли через два года

На сегодняшний день очередь в ясли в нашем регионе насчитывает около 1800 человек. Обеспечить всех нуждающихся малышей в возрасте от полутора до трёх лет местами в детских садах обещают к концу 2020 года. Эти сроки озвучил на пресс-конференции в понедельник, 20 августа, министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ.

- Федеральное минобразования сейчас делает упор, прежде всего, на открытие ясельных групп. Мы эту работу тоже начали. Мы сделали свою программу, свой план, спланировали объекты, - рассказал министр. – Самая сложная ситуация – в Калуге, Обнинске, Кондрове, Боровске. Именно там будут открываться новые детские сады с большим количеством именно ясельных групп. Например, в Калуге, кроме Правобережья, планируется строительство нового детского сада в микрорайоне «Дубрава». На улице Кубяка в планах освободить здание детского сада, которое сейчас занимает школа № 46, после того, как для неё будет построено новое здание. Планируется капитальный ремонт детского сада на улице Знаменской, создание ясельных групп в микрорайоне «Тайфун».

Финансирование программы будет осуществляться из бюджетов трёх уровней: федерального, регионального и муниципального.

Кроме того, по словам Александра Аникеева, в области начата работа по подготовке педагогов, которые будут работать именно с ребятишками ясельного возраста.

- Ясельные группы – это очень большая работа, особенно если возникнет потребность в местах для детей от года до полутора лет. Это совершенно иная система дошкольного образования, поэтому мы сейчас начинаем корректировать программы обучения воспитателей с тем, чтобы они знали, как обеспечивать уход за детьми совсем раннего возраста.