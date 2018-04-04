Началась регистрация на «Тотальный диктант» в Калуге

04.04.2018 11:13 577

В среду, 4 апреля, открылась регистрация на участие в Международной образовательной акции «Тотальный диктант». В этом году она состоится в субботу, 14 апреля. Регистрация проходит на портале акции totaldict.ru.

Чтобы подать заявку, нужно создать на сайте личный кабинет или воспользоваться уже существующей учётной записью. Организаторы разработали подробную инструкцию по регистрации на площадки акции: Регистрация.

14 апреля диктант будут писать в 1000 городах по всему миру. В Калуге местом проведения акции станет корпус КГУ им. К.Э. Циолковского на ул. Степана Разина, 22/48.

– Мы готовы зарегистрировать 470 человек, - рассказали организаторы акции в нашем городе. – Для участников «Тотального диктанта» будут выделены четыре просторных аудитории.

Автором текстов, которые напишут участники мероприятия, стала российская писательница Гузель Яхина. Это будут три отрывка с названиями «Утро», «День» и «Вечер». Они войдут в её новый роман «Дети мои» о судьбе поволжской немецкой автономии в 1916–1938 гг.

В Калуге одним из диктаторов станет Дмитрий ГРОШЕВ, выпускник филологического факультета КГУ, актёр театра Ленкома. Экспертный совет возглавит, как и в предыдущие годы, профессор Александр ЕРЁМИН. Вместе с ним проверять работы будут 5 преподавателей филфака, им помогут студенты-филологи.

Калуга примет участие в «Тотальном диктанте» в четвёртый раз. С каждым годом калужан, желающих проверить свою грамотность, становится всё больше и больше. Так, в 2015 году диктант написали 182 человека, в 2016-м – 306, в 2017-м – 360. Самой юной участнице прошлогодней акции было всего 9 лет, самой взрослой – 93.