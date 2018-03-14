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Родителей позвали в 36 школ

14.03.2018 09:16 4 1322 Дмитрий Ивьев
Родителей позвали в 36 школ

В воскресенье, 18 марта, в 36 школах Калуги с 9:00 до 14:00 пройдёт День открытых дверей.

- Участвуя в акции, родители будущих первоклассников смогут узнать, как подготовить ребенка к школе, принять участие в интерактивной экскурсии по школе и командных соревнованиях, интеллектуальных и творческих играх со своими детьми, - сообщает городская управа.

Также родители старшеклассников смогут попробовать себя в роли участников Единого государственного экзамена по русскому языку. Процедура сдачи ЕГЭ для родителей будет укороченной по времени. Всем «участникам ЕГЭ» необходимо иметь паспорт и ручку с черными чернилами.

Список школ, участвующих в акции:

  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени М.Ф.Колонтаева» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 им. Г.В. Зимина» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №6 имени А.С. Пушкина» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №12» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №13» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №14» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»  города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №17» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» города Калуги
  • МБОУ «Гимназия №19» города Калуги
  • МБОУ «Основная общеобразовательная школа №20» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №21» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №22» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23»  города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №25» города  Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №28» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №29» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №30» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37»  города Калуги
  • МБОУ «Основная общеобразовательная  школа №38» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №41» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 44» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45» города Калуги (мкр. Кошелев)
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №49» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №50» города Калуги
  • МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» города Калуги


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Тэги: образование
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