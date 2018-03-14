Родителей позвали в 36 школ

В воскресенье, 18 марта, в 36 школах Калуги с 9:00 до 14:00 пройдёт День открытых дверей.

- Участвуя в акции, родители будущих первоклассников смогут узнать, как подготовить ребенка к школе, принять участие в интерактивной экскурсии по школе и командных соревнованиях, интеллектуальных и творческих играх со своими детьми, - сообщает городская управа.

Также родители старшеклассников смогут попробовать себя в роли участников Единого государственного экзамена по русскому языку. Процедура сдачи ЕГЭ для родителей будет укороченной по времени. Всем «участникам ЕГЭ» необходимо иметь паспорт и ручку с черными чернилами.

Список школ, участвующих в акции: