Родителей позвали в 36 школ

В воскресенье, 18 марта, в 36 школах Калуги с 9:00 до 14:00 пройдёт День открытых дверей.
- Участвуя в акции, родители будущих первоклассников смогут узнать, как подготовить ребенка к школе, принять участие в интерактивной экскурсии по школе и командных соревнованиях, интеллектуальных и творческих играх со своими детьми, - сообщает городская управа.
Также родители старшеклассников смогут попробовать себя в роли участников Единого государственного экзамена по русскому языку. Процедура сдачи ЕГЭ для родителей будет укороченной по времени. Всем «участникам ЕГЭ» необходимо иметь паспорт и ручку с черными чернилами.
Список школ, участвующих в акции:
|
|
Почти полмиллиарда рублей получит Калужская область на ясли 01.03.2018 15:29
Будущие студенты выбирают вузы 28.02.2018 15:36
Чиновники напомнили, как записать ребенка в детский сад 28.02.2018 09:59
В калужских школьных столовых предлагают два меню на выбор 27.02.2018 14:10
Старшеклассникам расскажут о самых востребованных профессиях 19.02.2018 10:06
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: