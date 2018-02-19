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Старшеклассникам расскажут о самых востребованных профессиях

19.02.2018 10:06 0 765 Дмитрий Ивьев
Старшеклассникам расскажут о самых востребованных профессиях

Как правильно выбрать вуз? На этот вопрос ответят участники образовательной пресс-конференции «Кем стать? Самые востребованные специальности», организованной газетой «Комсомольская правда-Калуга».

Совсем немного времени осталось до начала вступительных экзаменов в калужские вузы, а значит, выбор учебного заведения из туманной перспективы превращается в совершенно конкретную задачу. И задача эта очень непростая — абитуриентам есть из чего выбирать.
20 февраля специально для старшеклассников и их родителей калужская «Комсомолка» проведет открытую пресс-конференцию с участием ректоров ведущих вузов региона. Будущим студентам расскажут об образовательных учреждениях, востребованных специальностях, учебных программах и о студенческой жизни. И, конечно, у абитуриентов и их родителей будет возможность задать участникам конференции волнующие вопросы.

Сделать это можно будет 20 февраля 2018  года с 14:00 до 17:00 по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, 74, корп. 3, отель Hilton Garden Inn Kaluga.


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Тэги: образование

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