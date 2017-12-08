Столичные преподаватели бесплатно обучат детей в Калуге программированию

В Калуге открылась временная школа технологий «Кружок». На базе школы №22 четверо преподавателей из Москвы и Санкт-Петербурга в рамках своего некоммерческого проекта проведут занятия по программированию для детей 12-16 лет.
- Программа состоит из создания сайтов, программирования на языке JavaScript и верстки сайтов с помощью языка разметки HTML и языка визуального оформления документов – CSS, – рассказали нам организаторы.
По словам авторов проекта, за неделю дети узнают о процессе создания сайтов и сделают свои первые интерактивные проекты в Интернете.
- Мы решили делать временные школы в городах, так как чувствуем потребность регионов в современной, интенсивной практике технологического образования, - пояснил методист и преподаватель проекта «Кружок — Тур, магистр социологии и социальный дизайнер, выпускник МГУ им. Ломоносова Александр ПАТЛУХ. - Курсов, подобных тем, которые мы проводим, к сожалению, пока не готова предоставить ученикам школа. Дети на занятиях занимаются командной работой, придумывают проекты будущего при помощи форсайтного мышления, учатся контролировать компьютер, с одной стороны, а ход собственных проектов, с другой. Такая комбинация навыков, с нашей точки зрения, позволит, в будущем, ребятам осознанно подходить к собственной жизни и работе в технологическом мире, который мы вместе строим.
Организовать поездку в Калугу помогла Анна Малышева, учитель алгебры и геометрии в школы №22, участница программы «Учитель для России».
Ранее подобные занятия проходили в Воткинске и Вязьме.
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