В Обнинске начинают строить школу на 1100 мест

В понедельник, 11 сентября, замглавы наукограда по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей КОЗЛОВ сообщил о том, что стройкомпания, ранее изъявившая желание построить школу в 55 микрорайоне Обнинска, получила разрешение на строительство.
Срок строительства – два года. Изначально планировалось, что мест в школе будет 850, но в итоговом проекте цифра была увеличена до 1100. Именно в связи с увеличением числа обучающихся была связана задержка со стартом реализации проекта, сообщает пресс-служба администрации Обнинска.
Подрядчик приступит к строительству в ближайшее время.
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