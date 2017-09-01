Наших школьников накормят бизнесмены из Ульяновска

01.09.2017 16:50 463

Чем будут кормить любимое чадо в школе и является ли приготовленная там еда качественной и безопасной - этот вопрос, наверное, для всех родителей является одним из самых актуальных. Качество и безопасность питания напрямую зависят от поставщиков продуктов, которые определяются в ходе открытых конкурсов по организации централизованного питания школьников. Все они имеют статус «С ограниченным участием». Это значит, что при выборе победителя учитываются не только цена контракта, но и наличие у участников финансовых ресурсов, оборудования, опыта работы, деловой репутации, квалифицированных сотрудников. Однако, как показывает практика, этот фильтр далеко не всегда позволяет отсеивать недобросовестных предпринимателей.

Пришлые игроки

Нередко такой негативный опыт связан с иногородними компаниями. Например, в 2010 году в Калугу пришла организация из Москвы.

- Она пообещала вложить инвестиции в модернизацию пищеблоков и создание комбината школьного питания. Для этого предприятия выделили землю, - рассказывает директор одного из комбинатов питания Александр ГЛИНКИН. - Однако за неделю до начала нового учебного года организация написала отказ и ушла с рынка. Пришлось экстренно прибегать к помощи местных компаний, чтобы не допустить срыва в организации питания в школах.

Самый свежий пример: во втором полугодии прошлого учебного года конкурс выиграла другая крупная столичная организация.

- Контракты она выполняла с существенными нарушениями, - говорит Александр Глинкин. - Анализы продуктов питания, которые поставляла компания, были не просто некачественные, а имели формулировку: «Представляют угрозу для жизни детей». В итоге на неё наложены штрафы на сумму более полутора миллионов рублей.

В конце июня на имя городского головы Константина ГОРОБЦОВА поступило коллективное письмо сотрудников школьных столовых Калуги, которые потребовали от властей предпринять меры для того, чтобы компания прекратила свою работу в нашем городе.

«Работа с этой организацией вызывает серьёзное опасение за здоровье наших детей, - говорится в обращении. - Поставляемое сырьё, которое используется для приготовления блюд, низкого качества, его заставляют экономить. Сотрудникам школьных столовых запрещают контактировать с директорами школ, информировать их о качестве продуктов и приготовленных блюд. Создаётся нервозная обстановка. Мы не хотим ставить ультиматум, но большинство сотрудников настроено не выходить на работу с 1 сентября 2017 года в том случае, если эта организация продолжит свою деятельность в Калуге».

Новичок

В конкурсах по организации питания в школах областного центра в первом полугодии этого учебного года - всего их было три - данная компания уже не участвовала. Однако есть основания полагать, что на рынке организации школьного питания снова будет неспокойно. Дело в том, что два конкурса из трёх опять выиграли иногородние предприниматели - на этот раз из Ульяновска. Стоимость одного выигранного контракта составила 12 млн. 892 тыс. рублей, второго - 8 млн. 861 тыс. рублей. Если принять во внимание, что снижение начальной стоимости по одному из лотов составило около 45%, возникают вопросы. Самый главный: не отразится ли это на качестве питания школьников?

- По тому конкурсу, который выиграли мы, стоимость завтрака составляет 30 рублей, обеда - 40, - говорит Александр Глинкин. - При нынешних ценах на продукты питания, коммунальные услуги, а также с учётом средств, предусмотренных на зарплату сотрудникам и налоги, допустить снижение в 45% и при этом оказать услугу качественно невозможно. При таком раскладе цена завтрака составит примерно 18 рублей, обеда - около 25 рублей. Можно ли накормить ребёнка за эти деньги? Только если продукты просроченные или на них нет документов.

Без паники!

Впрочем, по мнению Александра Глинкина, паниковать и кричать заранее «караул!» точно не нужно.

- Школьное питание находится под постоянным контролем. И Роспотребнадзор, и прокуратура приходят в образовательные учреждения с проверками регулярно. И, если что-то не так, мгновенно сигнализируют в Управление образования. Я бы советовал родителям усилить контроль за питанием, если их дети учатся в тех школах, где произошло большое снижение его стоимости. Можно попросить руководство учреждения, которое имеет доступ на территорию пищеблока, посмотреть наличие сертификатов на продукты, ветеринарных справок. Кроме того, в каждой школе ежедневно работает бракеражная комиссия, которая проверяет готовую продукцию на соответствие по ряду параметров. В состав комиссии входят представители компании-исполнителя и школы. Может быть, в неё можно было бы включить и родителей. Советую также отслеживать соответствие ежедневного меню цикличному. Оно находится в открытом доступе на сайте госзакупок. Если ежедневное меню не совпадает с цикличным, это значит, что имеются замены более дорогих продуктов на дешёвые.

В случае выявления нарушений питающей организации придётся выплатить серьёзный штраф - 10% от стоимости контракта. Как правило, одно-два денежных взыскания отбивают у предпринимателей желание нарушать договор. Если же не помогают и штрафы, в контракте прописана возможность его расторжения в одностороннем порядке.

Конкурсные «дыры»

В условиях нынешнего законодательства гарантий того, что на конкурс не заявятся недобросовестные компании, увы, нет. Однако есть способы повысить шансы на победу добропорядочных организаций. Для этого нужно правильно расставить показатели, по которым оцениваются конкурсанты. Например, в этот раз одним из основных критериев стало количество сотрудников на предприятии: чем их больше, тем лучше.

- На мой взгляд, бессмысленный показатель, - убеждён Глинкин. - Не понимаю, почему организация, у которой в штате, допустим, 300 человек, должна иметь преимущество перед компанией с численностью в 90 человек. Тем более что 70–80 сотрудников - это оптимально для того, чтобы осуществлять услугу по питанию школьников.

По мнению Александра Глинкина, на первом месте должен стоять такой критерий, как деловая репутация компании. Если проанализировать протоколы прошедших конкурсов, то можно увидеть: у одной из местных организаций, которую от конкурса вообще отстранили, 123 положительных отзыва. У Калужского комбината школьного питания - 83. У компании из Ульяновска - ноль отзывов. Как говорится, без комментариев.

Ленивые голубцы, печень по-строгановски и пицца «Школьница»

Школьное меню является цикличным - четырёхнедельным. На завтрак детям могут предложить перекусить кашей (гречневой, пшённой или манной - в зависимости от дня недели), омлетом, творожной запеканкой, пудингом, сосиской или котлетой в тесте. В перечне блюд есть также пицца «Школьница», макароны с сыром, картофельное пюре с рыбой, горячий бутерброд с сыром и колбасой, варёное яйцо.

Обед, как и положено, из трёх блюд. Супы предполагаются следующие: гороховый, картофельный, крестьянский, вермишелевый, овощной, рыбный. Есть также щи и борщ из свежей капусты.

На второе школьники получат плов, макароны с тефтелями, гречневую кашу с котлетой, картофельное пюре с печенью по-строгановски, тушёную капусту с сосиской, солянку детскую, рис с рыбным шницелем, голубцы ленивые с соусом. Третье блюдо на обед - чаще всего компот из сухофруктов.

Уважаемые родители!

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