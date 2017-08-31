1 сентября в Калуге запретили продавать алкоголь

В пятницу, 1 сентября, в Калуге ограничили продажу спиртного. Всем магазинам, торгующим алкоголем запретили продавать его с утра.
По данным пресс-службы горуправы Калуги, запрет ввели из-за Дня знаний и проведения массовых мероприятия. Алкоголь разрешено продавать только после 15:00. Такой же запрет действует и в Обнинске. Правда там спиртное разрешат продавать уже с 13:00
Напомним, в Калужской области на постоянной основе действует запрет на продажу спиртного в ночное и утреннее время. Торговать любым спиртным нельзя с 22:00 до 10:00. В различные праздники власти вводят дополнительные ограничения. К примеру, в День города нельзя было приобрести спиртное в магазинах, расположенных недалек от мест проведения массовых торжеств.
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