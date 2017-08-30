Роспотребнадзор раскрыл секреты выбора школьной формы и ранца

Во вторник, 29 августа, специалисты Роспотребнадзора специально ко Дню знаний подготовили для калужан полезные советы по выбору школьной формы.
- Напомним, что обязательные требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, в целях защиты их жизни и здоровья, установлены Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 007/2011, - раскрывают в ведомстве нюансы законодательства.
Этот технический регламент устанавливает требования в том числе и к школьной форме. Ниже – список советов калужанам при её выборе
Также Роспотребнадзор напоминает требования к портфелям и ранцам. Они должны:
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