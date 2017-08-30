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Роспотребнадзор раскрыл секреты выбора школьной формы и ранца

30.08.2017 14:41 5 576 Сергей ПЕТРОВ
Роспотребнадзор раскрыл секреты выбора школьной формы и ранца

Во вторник, 29 августа, специалисты Роспотребнадзора специально ко Дню знаний подготовили для калужан полезные советы по выбору школьной формы.

- Напомним, что обязательные требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и подростков, в целях защиты их жизни и здоровья, установлены Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 007/2011, - раскрывают в ведомстве нюансы законодательства.

Этот технический регламент устанавливает требования в том числе и к школьной форме. Ниже – список советов калужанам при её выборе

  • Внимательно изучите маркировку одежды (ярлычок с данными производителя, составом ткани и рекомендациями по чистке и стирке изделия),
  • Обратите внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за изделием. Например, если на нём указана химчистка, то лучше отказаться от такой одежды для ребёнка. Ведь химические вещества могут быть вредны для здоровья школьника, который проведёт почти целый день в этом костюме.
  • Ткань, из которой шьётся форма, должна хотя бы наполовину состоять из шерсти, хлопка или вискозы, то есть натуральных материалов.
  • Школьная форма должна иметь санитарно-гигиеническое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, благополучия человека и пройти сертификацию.
  • Помните, что ребенку в выбранной одежде, в первую очередь должно быть комфортно: она не должна стеснять движений.
  • Безопасность обуви оценивают устойчивостью окраски применяемых материалов, а также концентрацией выделяющихся вредных веществ и комплексом физико-механических свойств (масса, гибкость, прочность крепления деталей низа, деформация подноска и задника обуви и разрывная нагрузка узлов крепления ручек кожгалантерейных изделий).
  • Не допускается изготавливать подкладку закрытой обуви из искусственных и (или) синтетических материалов в закрытой обуви всех половозрастных групп;
  • Обувь должна соответствовать требованиям биологической и механической безопасности. Как и при оценке одежды, измеряется напряженность электростатического поля на поверхности обуви (не должна превышать 15 кВ/м).
  • Обувь нужно выбирать строго по размеру. Существует международный стандарт определения размера обуви (цифрами IS03355-77), он используется и в России. Номер обуви по нему - это размер стопы в миллиметрах, причем длина ее измеряется от края пятки до кончика большого пальца.

Также Роспотребнадзор напоминает требования к портфелям и ранцам. Они должны:

  • иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане,
  • изготовляться из материалов контрастных цветов
  • Ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой.


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