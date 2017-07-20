Голубцы ленивые, печень по-строгановски, пицца «Школьница»: чем будут кормить калужских школьников

Для многих родителей одной из самых актуальных тем является вопрос питания детей во время их пребывания в школе. Получить некоторое представление о школьном меню можно, ознакомившись с конкурсной документацией на право заключения контрактов по организации централизованного питания учащихся в калужских школах. Она опубликована на днях на сайте госзакупок.

Меню является четырёхнедельным цикличным. Изучив его, мы выяснили, что на завтрак школьникам предложат перекусить кашей (гречневой, пшённой или манной), омлетом, творожной запеканкой, пудингом, сосиской или котлетой в тесте. Есть также пицца «Школьница», макароны с сыром, картофельное пюре с рыбой, горячий бутерброд с сыром и колбасой, варёное яйцо.

На обед детей покормят супами: гороховым, картофельным, крестьянским, вермишелевым, овощным, рыбным. Помимо супов, в меню присутствуют щи и борщ из свежей капусты.

На второе школьники получат плов, макароны с тефтелями, гречневую кашу с котлетой, картофельное пюре с печенью по-строгановски, тушёную капусту с сосиской, солянку детскую, рис с рыбным шницелем, голубцы ленивые с соусом. Основное третье блюдо на обед – компот из сухофруктов.

Всего на организацию централизованного питания школьников объявлено два конкурса. Один – на сумму 14 млн. 768 тыс. рублей, второй – на сумму 14 млн. 325 тыс. рублей.

Заявки на участие принимаются до 9 августа. Итоги конкурса станут известны 16 августа.

Оба лота имеют пометку: «С ограниченным участием». Это значит, что при определении победителя будут учитываться такие критерии, как цена контракта (она стоит на первом месте. – Прим. ред.), наличие у участника закупки финансовых ресурсов, оборудования, необходимого для исполнения контракта, опыта работы, деловой репутации, квалифицированных сотрудников.