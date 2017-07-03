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326 заявок в 1-й класс: в Калуге появилась новая школа-рекордсмен

03.07.2017 14:28 4 2310 Оксана КОЛОСОВА
326 заявок в 1-й класс: в Калуге появилась новая школа-рекордсмен

1 июля в школах областного центра начался приём заявлений от родителей будущих первоклассников  на свободные места. До 30 июня записать ребёнка можно было только в школу, закреплённую за территорией, на которой зарегистрирован будущий первоклассник. Исключение – лицей № 9 и гимназия № 24. В эти образовательные учреждения дети принимаются независимо от места регистрации.

Во многих общеобразовательных учреждениях вакантные места в первые классы закончились либо ещё на первом этапе подачи заявлений, либо буквально в первые часы после начала приёма заявок на свободные места.   

В нынешнем году рекордсменом по числу первоклассников станет школа № 45. В новом корпусе образовательного учреждения, расположенном на улице Братьев Луканиных, на Правом берегу, будет учиться 326 первачков. Для этого в школе уже сформировано 10 первых классов и, возможно, откроют одиннадцатый.

Ранее рекорд по количеству принятых первоклассников принадлежал школе № 50. Она также находится на Правом берегу. Несколько лет подряд учреждение набирало по 7-8 первых классов. В этом году образовательное учреждение готово принять 200 детишек. По данным на 30 июня там даже оставалось 29 «вакансий».

Ещё одной из самых востребованных школ в городе является 46-я на улице Кибальчича. Она приняла 240 заявлений от родителей будущих первоклассников.

Всего в нынешнем году за парты сядет около 4 тысяч маленьких калужан.

Фото: Владимир ИВКИН.


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Тэги: образование школа дети

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