326 заявок в 1-й класс: в Калуге появилась новая школа-рекордсмен

1 июля в школах областного центра начался приём заявлений от родителей будущих первоклассников на свободные места. До 30 июня записать ребёнка можно было только в школу, закреплённую за территорией, на которой зарегистрирован будущий первоклассник. Исключение – лицей № 9 и гимназия № 24. В эти образовательные учреждения дети принимаются независимо от места регистрации.
Во многих общеобразовательных учреждениях вакантные места в первые классы закончились либо ещё на первом этапе подачи заявлений, либо буквально в первые часы после начала приёма заявок на свободные места.
В нынешнем году рекордсменом по числу первоклассников станет школа № 45. В новом корпусе образовательного учреждения, расположенном на улице Братьев Луканиных, на Правом берегу, будет учиться 326 первачков. Для этого в школе уже сформировано 10 первых классов и, возможно, откроют одиннадцатый.
Ранее рекорд по количеству принятых первоклассников принадлежал школе № 50. Она также находится на Правом берегу. Несколько лет подряд учреждение набирало по 7-8 первых классов. В этом году образовательное учреждение готово принять 200 детишек. По данным на 30 июня там даже оставалось 29 «вакансий».
Ещё одной из самых востребованных школ в городе является 46-я на улице Кибальчича. Она приняла 240 заявлений от родителей будущих первоклассников.
Всего в нынешнем году за парты сядет около 4 тысяч маленьких калужан.
Фото: Владимир ИВКИН.
|
Родители гимназистов требуют уволить директора 03.07.2017 10:55
Фоторепортаж: выпускники прошли по Калуге 24.06.2017 23:02
184 выпускника в Калуге получат золотые медали 23.06.2017 10:21
Выпускники лучше сдали ЕГЭ по математике 16.06.2017 11:33
Два новых детских сада откроют на Правом берегу до конца года 09.06.2017 10:58
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: