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Фоторепортаж: выпускники прошли по Калуге

24.06.2017 23:02 28 8390 Дмитрий Ивьев
Фоторепортаж: выпускники прошли по Калуге

В субботу, 24 июня, в Калуге прошло традиционное шествие выпускников. Школьники собирались на площади Победы, возложили цветы к Вечному огню и направились к Старому Торгу, где их ждал концерт и дискотека.

В этом году, как мы уже рассказывали, около 1400 юношей и девушек закончили 11-е классы. Среди них 184 золотых медалиста.

О том, как проходило шествие, в фотографиях Сергея КОНСТАНТИНОВА.

 


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Тэги: фоторепортаж образование выпускники школа

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