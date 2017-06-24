Фоторепортаж: выпускники прошли по Калуге

В субботу, 24 июня, в Калуге прошло традиционное шествие выпускников. Школьники собирались на площади Победы, возложили цветы к Вечному огню и направились к Старому Торгу, где их ждал концерт и дискотека.
В этом году, как мы уже рассказывали, около 1400 юношей и девушек закончили 11-е классы. Среди них 184 золотых медалиста.
О том, как проходило шествие, в фотографиях Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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