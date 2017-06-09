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Два новых детских сада откроют на Правом берегу до конца года

09.06.2017 10:58 1 582 Дмитрий Ивьев
Два новых детских сада откроют на Правом берегу до конца года

В нынешнем году на Правом берегу в Калуге собираются открыть два новых детских сада.

Один из них осенью должен заработать на улице Полесской. Сад «Цветочный город» рассчитан на 200 детей. Сейчас там проходят отделочные работы.

А в районе улице Петра Тарасова сад на 350 мест должны сдать до конца года.

Садик на улице Петра Тарасова обещают достроить до конца года.

– Вопросов по этой стройке у муниципалитета нет, ничто не должно помешать завершить ее в намеченные сроки, чтобы уже к новому году принять в новом дошкольном учреждении детей, - заявил в четверг, 8 июня, городской голова Константин ГОРОБЦОВ.

Фото: пресс-служба городской управы.


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Тэги: образование детский сад константин горобцов

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