Два новых детских сада откроют на Правом берегу до конца года

В нынешнем году на Правом берегу в Калуге собираются открыть два новых детских сада.

Один из них осенью должен заработать на улице Полесской. Сад «Цветочный город» рассчитан на 200 детей. Сейчас там проходят отделочные работы.

А в районе улице Петра Тарасова сад на 350 мест должны сдать до конца года.

Садик на улице Петра Тарасова обещают достроить до конца года.

– Вопросов по этой стройке у муниципалитета нет, ничто не должно помешать завершить ее в намеченные сроки, чтобы уже к новому году принять в новом дошкольном учреждении детей, - заявил в четверг, 8 июня, городской голова Константин ГОРОБЦОВ.

Фото: пресс-служба городской управы.