Будущих второклассников 6-й школы переводят во вторую смену – родители возмущены

«Не нравится школа, идите вы в Ромоданово» - так называется публикация, которую разместил в «Народных новостях» на нашем сайте пользователь Pari. В ней речь идёт о конфликтной ситуации, которая сложилась в средней школе № 6 между администрацией образовательного учреждения и родителями первоклассников. На собрании, которое состоялось 26 апреля, им сообщили, что в следующем учебном году их дети будут учиться во 2-ю смену.

- При этом в Правилах внутреннего распорядка (приложение к приказу №279/01-07 от 02 сентября 2016г. п.2.5) указано, что обучение 1-4 классов производится в 1-ю смену, что послужило решающим фактором в выборе учебного заведения, - пишет автор публикации. – На собрании для родителей будущих первоклассников в мае 2016 года директор школы Е.В. Анохина также заверяла нас, что начальные классы обучаются в первую смену, ссылаясь на вышеупомянутые Правила внутреннего распорядка, предупредив, что обучение во вторую смену организовано для учеников 7-х классов (что опять же прописано в Правилах). Директор объяснила такой странный выбор тем, что педагоги не справляются с поведением учеников 7-х классов при обучении во вторую смену, что они «громят школу», «зажимаются по углам» и что вообще это «потенциальные правонарушители». А где, простите, завуч по воспитательной работе? Почему не вызывают родителей учеников-правонарушителей не работают с ними?

По словам авторам письма, родители первоклассников обращались и письменно, и устно к директору школы с просьбой не переводить детей во 2-ю смену:

- Многие дети не могут сами открыть входную дверь, могут оставить включенными электроприборы, могут не поесть перед занятиями. Детям придётся самостоятельно добираться до школы, т.к. родители на работе. Список возникающих сложностей обширен, но, как дали нам понять в администрации школы, это волнует только нас и никого больше. Мы не видим необходимости перевода именно вторых классов. Ведь можно же перевести 3-е, 6-е, 7-е, 8-е классы ? Недовольным администрация предложила «подыскать другое учебное заведение», сказав что мы должны быть благодарными за то, что нас предупредили о второй смене в апреле, а не 1 сентября, что впереди у нас целое лето, чтобы подумать и найти новую школу для ребёнка. То, что смена коллектива и учителя – огромный стресс для таких маленьких детей, – опять же никого не волнует.

За комментариями мы обратились в школу № 6.

- Контингент учащихся нашей школы за последние годы вырос на 270 человек. Сейчас в нашем образовательном учреждении обучается 732 ребёнка. Поэтому, конечно же, переход на двусменный режим обучения был неизбежен, - прокомментировала ситуацию директор школы № 6 Елена АНОХИНА. – В этом учебном году у нас впервые учились во 2-ю смену 7-е классы. Но мы поняли, что это не очень удобно. У семиклассников довольно большое количество учебных часов в неделю – 32. Плюс много новых предметов, а также факультативы и кружки. Занятия у детей заканчивались в 18:50. Естественно, большой объём домашнего задания им приходилось выполнять поздно вечером. И, конечно же, это подростковый период, когда школьников нужно держать под особым контролем.

Поэтому, проанализировав опыт этого года, мы на педагогическом совете приняли решение о том, что целесообразнее перевести во 2-ю смену одну из параллелей начальной школы. У детей один педагог, небольшое количество учебных часов в неделю. Например, у второклассников при пятидневной учебной неделе три дня – по 5 уроков, два дня – 4 урока. Они будут заканчиваться в 17:10 и 16:20. Примерно в это же время у детей сейчас заканчивается продлёнка.

Отмечу, что данное решение не противоречит необходимым требованиям и нормативам. По СанПиНу не допускается обучение во вторую смену только учащихся 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов. Правила внутреннего распорядка, на которые ссылаются родители в своём письме, мы принимаем ежегодно при формировании нового учебного плана. Документ актуален только в течение одного учебного года.

Почему была выбрана именно вторая параллель? Я думала, что родители меня поймут и пойдут навстречу. Также на собрании я предложила организовать для детей группы продлённого дня, но в первой половине, чтобы второклассники находились в школе под присмотром. Как правило, мы не формируем такие группы для школьников, которые учатся во 2-ю смену. Исключение сделали, так как понимаем, что дети маленькие, у кого-то из родителей могут возникнуть проблемы с тем, куда деть их утром.

По словам Елены Анохиной, терпеть неудобства, связанные с обучением во 2-ю смену, будущим второклассникам и их родителям придётся только в течение следующего учебного года. Затем дети снова будут учиться в 1-ю смену.

- Родители всегда будут недовольны второй сменой – и в 3-м классе, и в 4-м. Но я всё же надеюсь на понимание с их стороны.