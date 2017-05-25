В калужской школе за продлёнку запросили 6 тысяч рублей

В среду, 24 мая, в калужском лицее № 36 прошли родительские собрания. Папам и мамам будущих второклассников объявили, что со следующего года продлёнка платная – 6000 рублей в месяц. За эти деньги им пообещали не стандартный присмотр за детьми, а выполнение вместе со школьниками домашних заданий.

За комментариями мы обратились в управление образования Калуги.

- Поскольку у ряда родителей есть потребность, чтобы во второй половине дня ребёнок был в школе, с ним проводились какие-то развивающиеся занятия, школа идёт на то, чтобы это сделать, - сообщил главный специалист отдела общего и дополнительного образования Денис МИРОНОВ. - А школе нужны в конце-концов ресурсы, людям нужно оплатить работу и так далее. В рамках уставной деятельности, в рамках того, что будет идти реализация дополнительных общеразвивающих программ, это возможно на платной основе. Это не продлёнка, это дополнительные занятия. Во втором-третьем классах такое возможно. Да, это будет платно. Но это будет только для желающих.

Пояснил Денис Эдуардович и откуда взялась цена в 6000 рублей:

- Это максимальная стоимость, исходят из стоимости часа. Школа примерно посчитала свои возможности. На самом деле, ходить можно на занятия не 5 дней в неделю, а 2 или 3, не с 13:00 до 18:00, как предполагается, а в другое время.

Пока такое ноу-хау только в лицее № 36. В других общеобразовательных учреждениях в начальной школе есть и бесплатная продлёнка. Но в управлении образования подчёркивают, в лицее № 36 не продлёнка, а дополнительные занятия, мол, не надо путать.

- Со второго класса продлёнки и не должно было быть, - добавил Денис Миронов.

Кстати, для первоклашек в лицее № 36 оставили стандартную бесплатную продлёнку.