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1400 выпускников: в Калуге прозвенели последние звонки

25.05.2017 16:16 6 1133
1400 выпускников: в Калуге прозвенели последние звонки

В четверг, 25 мая, в школах Калуги прошли последние звонки.

В нынешнем году в нашем городе около 1400 юношей и девушек заканчивают 11-е классы. Также со школой попрощается часть 9-классников – всего их 2900.

- Около 180 одиннадцатиклассников претендует на награждение медалью «За особые успехи в учении», - рассказал городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ.

Наш фотокорреспондент Сергей КОНСТАНТИНОВ побывал в школе №23 на улице Мичурина. В этом году там один 11-й класс. На торжественную линейку вышел 21 выпускник.


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Тэги: образование школа фоторепортаж

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