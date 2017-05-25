1400 выпускников: в Калуге прозвенели последние звонки

25.05.2017 16:16 1133

В четверг, 25 мая, в школах Калуги прошли последние звонки.

В нынешнем году в нашем городе около 1400 юношей и девушек заканчивают 11-е классы. Также со школой попрощается часть 9-классников – всего их 2900.

- Около 180 одиннадцатиклассников претендует на награждение медалью «За особые успехи в учении», - рассказал городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ.

Наш фотокорреспондент Сергей КОНСТАНТИНОВ побывал в школе №23 на улице Мичурина. В этом году там один 11-й класс. На торжественную линейку вышел 21 выпускник.