Доступно ли калужанам высшее образование: выводы экспертов ВШЭ

На сегодняшний день вузовский диплом имеют 54% россиян в возрасте от 25 до 64 лет. Однако не во всех регионах высшее образование одинаково доступно. К таким выводам пришли эксперты Института образования НИУ ВШЭ, проанализировав ситуацию в нашей стране в трёх аспектах: обеспеченность местами в вузах, финансовая и территориальная доступность высшего образования.
Результаты исследования были опубликованы в понедельник, 30 января.
Наибольший охват населения в возрасте 17-25 лет местами в вузах наблюдается:
Почти в половине субъектов РФ этот показатель составляет менее 28%. К их числу относится и наш регион – 25% (58 место в рейтинге). Согласно данным экспертов ВШЭ, из 99 301 жителя в возрасте от 17 до 25 лет местами в вузах охвачены лишь 24 813 человек, то есть каждый четвёртый.
Что касается качества образования, то за основу используется доля студентов в вузах региона, зачисленных на первый курс со средним баллом ЕГЭ от 70. То есть предполагается, что чем больше абитуриентов с высокой оценкой их знаний стремятся в конкретный вуз, тем более качественное образование можно в нём получить.
Вероятность стать студентом более «качественного» вуза выше в Санкт-Петербургском и Московском регионах, Томской и Свердловской областях. Калужская область занимает шестое место. Доля высокобалльников-первокурнисков у нас составляет 34,2%. Их количество – 8 501 человек.
Финансовая доступность получения высшего образования в том или ином регионе рассчитывалась, исходя из нескольких составляющих:
Дешевле всего обучение стоит в Республике Ингушетия, Республике Алтай, Республике Адыгея, Чеченской Республике и Республике Тыва. Самое дорогое образование в Московской области, Камчатском крае, а также в Тюменской и Нижегородской областях. Калужская и Оренбургская области делят в этом рейтинге 50 и 51 места.
При оценке территориальной доступности вузов за основу использовался такой показатель, как среднее минимальное расстояние от районного центра региона до ближайшего населённого пункта, в котором находится высшее учебное заведение.
Легче всего добраться до университета студентам в Московском регионе, Республике Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Среди регионов с самым низким уровнем территориальной доступности находятся Хабаровский край, Магаданская область, Республика Бурятия, Забайкальский край и Сахалинская область.
Калужская область в этом перечне занимает 29-30 строчки, которые она делит с Тамбовским регионом.
Полностью отчёт «Доступность высшего образования в регионах России» можно скачать здесь: отчёт ВШЭ.
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