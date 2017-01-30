Главная > Новости > Образование

Доступно ли калужанам высшее образование: выводы экспертов ВШЭ

30.01.2017 17:41 2 Оксана КОЛОСОВА
Доступно ли калужанам высшее образование: выводы экспертов ВШЭ

На сегодняшний день вузовский диплом имеют 54% россиян в возрасте от 25 до 64 лет. Однако не во всех регионах высшее образование одинаково доступно. К таким выводам пришли эксперты Института образования НИУ ВШЭ, проанализировав ситуацию в нашей стране в трёх аспектах: обеспеченность местами в вузах, финансовая и территориальная доступность высшего образования. 

Результаты исследования были опубликованы в понедельник, 30 января.

Наибольший охват населения в возрасте 17-25 лет местами в вузах наблюдается:

  • в Курской (49,6%)
  • Московской (49,2%)
  • Томской областях (46,4%).

Почти в половине субъектов РФ этот показатель составляет менее 28%. К их числу относится и наш регион – 25% (58 место в рейтинге). Согласно данным экспертов ВШЭ, из 99 301 жителя в возрасте от 17 до 25 лет местами в вузах охвачены лишь 24 813 человек, то есть каждый четвёртый. 

Что касается качества образования, то за основу используется доля студентов в вузах региона, зачисленных на первый курс со средним баллом ЕГЭ от 70. То есть предполагается, что чем больше абитуриентов с высокой оценкой их знаний стремятся в конкретный вуз, тем более качественное образование можно в нём получить.

Вероятность стать студентом более «качественного» вуза выше в Санкт-Петербургском и Московском регионах, Томской и Свердловской областях. Калужская область занимает шестое место. Доля высокобалльников-первокурнисков у нас составляет 34,2%. Их количество – 8 501 человек. 

Финансовая доступность получения высшего образования в том или ином регионе рассчитывалась, исходя из нескольких составляющих: 

  • средняя стоимость обучения в течение двух семестров;
  • доля платных мест в общем объёме подготовки;
  • стоимость годовой аренды однокомнатной квартиры;
  • доля студентов, не обеспеченных местом в общежитии;
  • величина прожиточного минимума, умноженная на 12 месяцев; 
  • средние региональные годовые доходы домохозяйств на одного члена домашнего хозяйства. 

Дешевле всего обучение стоит в Республике Ингушетия, Республике Алтай, Республике Адыгея, Чеченской Республике и Республике Тыва. Самое дорогое образование в Московской области, Камчатском крае, а также в Тюменской и Нижегородской областях. Калужская и Оренбургская области делят в этом рейтинге 50 и 51 места. 

При оценке территориальной доступности вузов за основу использовался такой показатель, как среднее минимальное расстояние от районного центра региона до ближайшего населённого пункта, в котором находится высшее учебное заведение. 

Легче всего добраться до университета студентам в Московском регионе, Республике Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Среди регионов с самым низким уровнем территориальной доступности находятся Хабаровский край, Магаданская область, Республика Бурятия, Забайкальский край и Сахалинская область.

Калужская область в этом перечне занимает 29-30 строчки, которые она делит с Тамбовским регионом. 

Полностью отчёт «Доступность высшего образования в регионах России» можно скачать здесь: отчёт ВШЭ.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: образование

Еще новости из рубрики «Образование»

Первоклассный марафон: школьниками готовятся стать почти 4000 калужан 25.01.2017 15:46

Как жителям «Правгорода» вешали лапшу на уши 19.01.2017 15:34

Школу в «Правгороде» построят когда-нибудь 14.01.2017 22:28

Опубликован рейтинг школ Калужской области 13.01.2017 14:43

Компенсацию за детский сад получат не все 13.01.2017 10:25


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 04 февраля, 17:30
Субботний мусейон
Калужский музей изобразительных искусств
вс 19 февраля, 12:00
Снежно-пенное шоу «В стране гигантских мыльных пузырей»
Филармония
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
пт 24 февраля, 21:00
Первый GO-GO батл города
CUBA BAR

Для детей

чт 02 февраля, 18:00
Мастер-класс "Валяние шерсти"
Дом мастеров
сб 04 февраля, 10:30
Мастер-класс "Аппликация из сердечек"
Дом мастеров
сб 11 февраля, 10:30
Мастер-класс "Городецкая роспись"
Дом мастеров
сб 04 февраля, 14:00
Мастер-класс "Поделки из дисков"
Дело в Соусе, кафе

Концерты

вт 31 января, 19:00
Концерт «Верните музыку»
Филармония
ср 01 февраля, 19:00
«Сны востока» — ARGISHTY (Армянский дудук) и шоу «ЭБРУ» (живопись на воде)
Филармония
пт 03 февраля, 18:00
Концерт Ashen Light
GaragE Bar (Бар Гараж)
пт 03 февраля, 19:00
Концерт "Как родилась песня"
Дом музыки

Кино

Почему он?
Три икса: Мировое господство
Балерина
Притяжение
Новости компаний

Встречайте Масленицу в «Хате»

Инвестиции в себя

Глава "Россетей" Олег Бударгин провел совещание в калужском филиале МРСК Центра и Приволжья

Удивительные факты о мехе нутрии

Новости Обнинска
Блоги

Нитуш's блог - Царевна-Лягушка - сказки по-новому)))))

Нитуш Вчера 21:46

megathrone's блог - Неудачная попытка скрыться с места ДТП

megathrone 22 янв 2017 00:40

Нитуш's блог - Кому-нибудь нужен иллюстратор сказок? Я подучусь, если нужно!

Нитуш 18 янв 2017 19:59

ЧК - Рынок

Viktorch1311 12 янв 2017 15:55