Как жителям «Правгорода» вешали лапшу на уши

Одной никому не нужной памятной капсулой - из тех, что торжественно закладывают в основание по случаю начала строительства объектов, - в Калуге стало больше. Жители микрорайона «Правгород» фактически попрощались с мечтой о школе на улице 65 лет Победы, которую им обещали построить к 1 сентября 2017 года.

«Мы постараемся»

А начиналось всё очень хорошо. 26 августа 2016 года состоялась церемония закладки капсулы в основание будущей школы. На большом пустыре между детскими садами «Планета» и «Мозаика», который вскоре должен был стать стройплощадкой, разбили просторный белый шатёр. Из динамиков звучали детские песни. Приехавший на церемонию губернатор Анатолий АРТАМОНОВ, выходя из машины, ласково потрепал по волосам кого-то из ребятишек, оказавшихся на пути:

- Скоро пойдёте в новую школу.

- Она нам очень нужна! - отвечали родители, растроганные вниманием первого лица региона.

- Хотел бы попросить строителей, чтобы уже к следующему учебному году новая школа распахнула свои двери, - сказал губернатор, обращаясь к строителям. - Так будет, да?

- Мы постараемся, - ответили те.

Задержка

Однако работы не начались ни через неделю, ни через две, ни даже через месяц. Люди стали волноваться, но власти и застройщик успокаивали: всё будет хорошо.

- Когда президент банка с трибуны говорит, что сделает эту школу, я ему верю, - комментировал нам городской голова Константин ГОРОБЦОВ. - Он это не только мне пообещал - он на всех уровнях пообещал. И потом, когда в федеральном бюджете на это есть средства, надо быть просто ненормальным, чтобы ими не воспользоваться.

Задержку с началом строительства объясняли проведением проектно-изыскательских работ. На вопрос, есть ли уверенность, что, несмотря на очень сжатые сроки, обязательства удастся выполнить, руководство компании-застройщика коротко отвечало:

- Такая уверенность есть. К 1 сентября следующего года школа откроется.

Когда-нибудь

Финал у этой истории оказался неожиданным. На брифинге 14 января губернатор Анатолий Артамонов сообщил, что ни в этом году, ни даже в следующем школу в «Правгороде» не построят.

- Это вина застройщика. У него появились некоторые финансовые сложности, - прокомментировал глава региона. - Но на сегодняшний день на Правом берегу проблемы с учебными местами нет за счёт ввода в эксплуатацию школы в «Кошелеве». Она рассчитана на 1400 школьников, но специалисты от образования говорят, что там могут одновременно обучаться около 2 тыс. детишек. Так что в этой части Правого берега мы проблему, в принципе, пока прикрыли.

По словам Артамонова, ещё одна школа в этой части Правого берега вскоре по­явится, но не в «Правгороде», а в соседних «Веснушках», которые возводит белорусская компания. И то только после того, как там построят детский сад.

- Скорее всего, учитывая то, что этот застройщик (компания, которая должна была строить школу на ул. 65 лет Победы. - Прим. ред.) стал отставать с темпами строительства, а белорусы, наоборот, наращивают их, мы пойдём на то, чтобы реализовать этот проект раньше в «Веснушках», потом - на этом месте (на ул. 65 лет Победы. - Прим. ред.). Но в первую очередь в этом году мы хотим построить в «Веснушках» детский сад, потому что там он действительно нужен. А уже в следующем году построим школу. И этого будет достаточно. Может быть, и к лучшему, что мы сначала сделаем там, где эта стройка более актуальна.

К слову, насчёт «более актуальна» вопрос спорный. «Веснушки» сейчас - это всего лишь два с половиной пока необитаемых дома. В то время как на улице 65 лет Победы порядка 15 уже заселённых высотных домов, плюс несколько домов на улице Фомушина. Так что вопрос актуальности более чем очевиден.

Доверия нет

Губернатор, впрочем, дал понять, что от идеи строительства школы на улице 65 лет Победы власти не отказываются. Но люди новым обещаниям уже не верят.

«Непонятно только, зачем нужно было выдумывать про грунты, фундаменты, новый забор? - огорчается народ в соцсетях. - Какой смысл врать, если правда всё равно всплывёт?»

Некоторые пытаются шутить: «Если учесть, что та закладка была точно перед выборами, подвижки наметятся к следующей выборной кампании. Заложат ещё одну капсулу. Может, и прорастёт…»